Sport im Osten: 1860 München – Dynamo Dresden

114 min

Tabellenführer Dynamo Dresden musste zum Abschluss der Englischen Woche bei 1860 München ran. Mit zahlreichen Fans im Rücken sollte natürliche in Sieg her. Das Spiel sehen Sie hier in voller Länge.

Tabellenführer Dynamo Dresden musste zum Abschluss der Englischen Woche bei 1860 München ran. Mit zahlreichen Fans im Rücken sollte natürliche in Sieg her. Das Spiel sehen Sie hier in voller Länge.