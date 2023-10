Skispringen: Sommer Grand Prix in Klingenthal (Herren)

118 min

Am Nachmittag waren in Klingenthal die Männer beim Finale des Sommer Granz Prix im Skispringen an der Reihe. Den Wettkampf sehen Sie hier in voller Länge.

Am Nachmittag waren in Klingenthal die Männer beim Finale des Sommer Granz Prix im Skispringen an der Reihe. Den Wettkampf sehen Sie hier in voller Länge.