+++ Landtagswahlen in Bayern und Hessen: CSU und CDU jeweils stärkste Kraft +++ Nach Hamas-Angriffen in Nahost: Israel beschießt 500 Ziele im Gazastreifen +++ Leipzig: Lichtfest erinnert an Friedliche Revolution 1989 +++

