20 min

+++ Wahlen in Bayern und Hessen setzen Ampelparteien zusätzlich unter Druck +++ Israel reagiert auf Angriffe aus Gazastreifen mit kompletter Abriegelung +++ Krieg in Israel verstärkt Erinnerung an Anschlag von Halle +++

+++ Wahlen in Bayern und Hessen setzen Ampelparteien zusätzlich unter Druck +++ Israel reagiert auf Angriffe aus Gazastreifen mit kompletter Abriegelung +++ Krieg in Israel verstärkt Erinnerung an Anschlag von Halle +++