+++ Zahl der Toten in Israel und im Gazastreifen bei über 2.200 +++ Nato-Verteidigungsminister in Brüssel zusammengekommen +++ Chrupalla spricht von Anschlag auf sich +++ Erstaufnahme in Hermsdorf vor Schließung? +++

