MDR aktuell 10:55 Uhr vom 13. Oktober

5 min

+++ Israels Militär ruft zu Massenevakuierung in Gaza auf +++ BKA rechnet mit antisemitischer Protestwelle in Deutschland +++ A94: Mindestens sieben Tote bei Unfall mit Schleuserfahrzeug in Bayern +++

+++ Israels Militär ruft zu Massenevakuierung in Gaza auf +++ BKA rechnet mit antisemitischer Protestwelle in Deutschland +++ A94: Mindestens sieben Tote bei Unfall mit Schleuserfahrzeug in Bayern +++