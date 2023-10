MDR aktuell 13:58 Uhr vom 16. Oktober

1 min

+++ Israel-Konflikt: Ägypten will Flüchtende aufnehmen +++ Parlamentswahl: Möglicher Regierungswechsel in Polen +++ Neues Luftverteidigungssystem: Außenminister Pistorius in Holzdorf +++

+++ Israel-Konflikt: Ägypten will Flüchtende aufnehmen +++ Parlamentswahl: Möglicher Regierungswechsel in Polen +++ Neues Luftverteidigungssystem: Außenminister Pistorius in Holzdorf +++