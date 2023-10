MDR aktuell 17:45 Uhr vom 17. Oktober

21 min

+++ Nach Attentat in Brüssel: Ermittlungen laufen auf Hochtouren +++ Besuch in Tel Aviv: Scholz will weitere Eskalation im Israel-Konflikt vermeiden +++

