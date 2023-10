MDR aktuell 21:45 Uhr vom 17. Oktober

26 min

+++ Sachsen & Sachsen-Anhalt: Auswärtige Kabinettssitzung in Berlin +++ Café Moness in Balgstädt – Hier bedienen Roboter die Gäste +++ Ermittlungen nach Attentat in Brüssel laufen auf Hochtouren +++

+++ Sachsen & Sachsen-Anhalt: Auswärtige Kabinettssitzung in Berlin +++ Café Moness in Balgstädt – Hier bedienen Roboter die Gäste +++ Ermittlungen nach Attentat in Brüssel laufen auf Hochtouren +++