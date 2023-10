MDR aktuell 13:58 Uhr vom 20. Oktober

1 min

+++ An der Ostsee wird eine schwere Sturmflut erwartet +++ Höhere Maut-Gebühren +++ Kritik an Kommunen +++ Neuer Gedenkort in Chemnitz eröffnet +++

