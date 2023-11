5 min

+++ Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch in der Ukraine eingetroffen +++ Bundesregierung setzt Digitalgipfel in Jena fort +++ Fachkräftemnagel: Autozulieferer Ifa will Stellen nach Polen verlagern +++

+++ Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch in der Ukraine eingetroffen +++ Bundesregierung setzt Digitalgipfel in Jena fort +++ Fachkräftemnagel: Autozulieferer Ifa will Stellen nach Polen verlagern +++