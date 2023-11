30 min

+++ Bedeutet das Milliardenloch in Berlin das Aus für Großprojekte in Sachsen? +++ Warum ziehen 20 Menschen in eine XXL-WG in Leipzig? +++ Welche Details erfahren die Leser im Buch über den Dresdner Juwelendiebstahl? +++

+++ Bedeutet das Milliardenloch in Berlin das Aus für Großprojekte in Sachsen? +++ Warum ziehen 20 Menschen in eine XXL-WG in Leipzig? +++ Welche Details erfahren die Leser im Buch über den Dresdner Juwelendiebstahl? +++