MDR aktuell 13:48 Uhr vom 3. Dezember

2 min

+++ Bayern: Verkehr auch weiterhin stark eingeschränkt – viele Flüge fallen aus +++ Deutscher Tourist in Paris getötet +++ Israel greift weiter Ziele in Gaza an +++

