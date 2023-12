MDR aktuell 17:30 Uhr vom 10. Dezember

5 min

+++ SPD-Bundesparteitag geht zu Ende +++ Neue Synagoge in Magdeburg feierlich eröffnet +++ Neuer Bahnfahrplan: Was sich von heute an ändert +++

