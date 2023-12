2 min

+++ Scholz will sich für EU-Beitrittsverhandlungen mit Ukraine einsetzen +++ Gesetz zu E-Patientenakte und E-Rezepten beschlossen +++ Warnstreiks in der Stahlindustrie +++ José-Carreras-Gala in Leipzig am Abend +++

