MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 16. Dezember

30 min

+++ Neue Dorfgeschichten: Andreas Neugeboren unterwegs in Ranies +++ Weltcup im Harz: Eisskulpturen-Schnitzen in Thale +++ Schwimm-Ass Wellbrock testet seine Form bei Wettkampf in Magdeburg +++

+++ Neue Dorfgeschichten: Andreas Neugeboren unterwegs in Ranies +++ Weltcup im Harz: Eisskulpturen-Schnitzen in Thale +++ Schwimm-Ass Wellbrock testet seine Form bei Wettkampf in Magdeburg +++