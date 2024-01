25 min

+++ Unruhige Silvesternacht in Leipzig +++ Neujahrs-Anbaden am Stausee Oberwald +++ Was sich im neuen Jahr ändert +++ Elblandphilharmonie mit Neujahrskonzerten unterwegs +++ Basketball: Niners-Siegesserie endet +++

+++ Unruhige Silvesternacht in Leipzig +++ Neujahrs-Anbaden am Stausee Oberwald +++ Was sich im neuen Jahr ändert +++ Elblandphilharmonie mit Neujahrskonzerten unterwegs +++ Basketball: Niners-Siegesserie endet +++