+++ Hochwasserlage in Mitteldeutschland bleibt angespannt +++ Bahn verklagt Lokführergewerkschaft GDL +++ Nach Erdbeben in Japan steigt Zahl der Toten +++ Ursachensuche nach Kollision zweier Flugzeuge in Tokio läuft +++

