2 min

+++ Scholz im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt +++ Deichbruch an der Helme wird erweitert +++ Thüringer Landwirte blockieren Straßen +++ Autofahrer sitzen in Schweden stundenlang bei Schnee und Kälte fest +++

+++ Scholz im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt +++ Deichbruch an der Helme wird erweitert +++ Thüringer Landwirte blockieren Straßen +++ Autofahrer sitzen in Schweden stundenlang bei Schnee und Kälte fest +++