MDR aktuell 21:45 Uhr vom 5. Januar

+++ Bundesweite Demonstrationen der Bauern am Montag +++ Bundeswehr sichert Deiche in Sachsen-Anhalt +++ Höhere Bußgelder in Tschechien +++ Doll gewinnt Auftakt in Oberhof +++

