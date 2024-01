5 min

+++ Landwirte blockieren bereits Autobahnauffahrten in Ostsachsen +++ Lage im Hochwassergebiet stabil +++ DRK fliegt Hilfsgüter in den Gazastreifen +++ Mann auf Marktplatz in Bischodswerda tödlich verletzt +++

