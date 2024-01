30 min

+++ Erste Bauern-Proteste in Ostsachsen bereits am Sonntag +++ DRK fliegt Hilfsgüter in den Gazastreifen +++ Koptische Christen feiern Weihnachten +++ Mehr als 400 Teilnehmer beim Großenhainer Rollmopslauf +++

+++ Erste Bauern-Proteste in Ostsachsen bereits am Sonntag +++ DRK fliegt Hilfsgüter in den Gazastreifen +++ Koptische Christen feiern Weihnachten +++ Mehr als 400 Teilnehmer beim Großenhainer Rollmopslauf +++