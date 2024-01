MDR aktuell 17:45 Uhr vom 15. Januar

22 min

+++ Zentraler Höhepunkt der Bauernproteste in Berlin +++ Großer Rückhalt für Bauernproteste in der MDRfragt-Community +++ Trotz Kritik: Tesla will Werk in Brandenburg vergrößern +++

+++ Zentraler Höhepunkt der Bauernproteste in Berlin +++ Großer Rückhalt für Bauernproteste in der MDRfragt-Community +++ Trotz Kritik: Tesla will Werk in Brandenburg vergrößern +++