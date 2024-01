MDR aktuell 10:58 Uhr vom 31. Januar

2 min

+++ Landwirte blockieren in Sachsen-Anhalt und Thüringen Autobahnauffahrten +++ Demos gegen Rechtsextremismus am Dienstagabend +++ Bombendrohung gegen Gutenberg-Gymnasium in Erfurt +++

