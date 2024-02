MDR aktuell 21:45 Uhr vom 31. Januar

24 min

+++ Bezahlkarte statt Bargeld für Asylbewerber – So funktioniert das im Eichsfeld +++ Erneute Blockaden: Landwirte protestieren in Plauen +++ SV Makkabi Leipzig: Jüdisches Leben in Deutschland +++

+++ Bezahlkarte statt Bargeld für Asylbewerber – So funktioniert das im Eichsfeld +++ Erneute Blockaden: Landwirte protestieren in Plauen +++ SV Makkabi Leipzig: Jüdisches Leben in Deutschland +++