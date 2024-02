20 min

+++ Kurs Rotes Meer: Deutsche Fregatte startet in gefährlichen Einsatz +++ Armeechef entlassen: Konsequenzen nach stockender Offensive in Ukraine +++ Trophäen der Sieger: Medaillen für Olympia in Paris vorgestellt +++

+++ Kurs Rotes Meer: Deutsche Fregatte startet in gefährlichen Einsatz +++ Armeechef entlassen: Konsequenzen nach stockender Offensive in Ukraine +++ Trophäen der Sieger: Medaillen für Olympia in Paris vorgestellt +++