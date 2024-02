MDR SACHSENSPIEGEL vom 9. Februar

29 min

+++ Tag der Halbjahreszeugnisse in Sachsen +++ Schneearmut beim Skifasching in Oberwiesenthal +++ Ausbildungsstätte Löbau soll Lehrer an die Region binden +++ Großes Messe-Wochenende in Leipzig +++

+++ Tag der Halbjahreszeugnisse in Sachsen +++ Schneearmut beim Skifasching in Oberwiesenthal +++ Ausbildungsstätte Löbau soll Lehrer an die Region binden +++ Großes Messe-Wochenende in Leipzig +++