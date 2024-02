MDR aktuell 18:00 Uhr vom 11. Februar

7 min

+++ Tausende stellen sich Neonazis in Dresden entgegen +++ Israel bereitet Bodenoffensive auf Rafah vor +++ Entsetzen in den USA: Trump will NATO-Verbündete nicht schützen +++

+++ Tausende stellen sich Neonazis in Dresden entgegen +++ Israel bereitet Bodenoffensive auf Rafah vor +++ Entsetzen in den USA: Trump will NATO-Verbündete nicht schützen +++