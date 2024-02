20 min

+++ Nato-Treffen: Deutschland beteiligt sich an Drohnen-Allianz für Ukraine +++ Raumfahrt: USA startet erneut Mondmission +++ Neuer Ausspielweg: MDR aktuell goes Whatsapp +++ Proteste bei Habeck-Besuch in Thüringen +++

+++ Nato-Treffen: Deutschland beteiligt sich an Drohnen-Allianz für Ukraine +++ Raumfahrt: USA startet erneut Mondmission +++ Neuer Ausspielweg: MDR aktuell goes Whatsapp +++ Proteste bei Habeck-Besuch in Thüringen +++