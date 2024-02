MDR aktuell 21:45 Uhr vom 18. Februar

15 min

+++ "Licht der Hoffnung" des DRK erstmals in Sachsen-Anhalt entzündet +++ Was, wenn die AfD in Thüringen an die Macht käme? +++ Erzgebirge Aue gewinnt Sachsenderby gegen Dynamo Dresden +++

+++ "Licht der Hoffnung" des DRK erstmals in Sachsen-Anhalt entzündet +++ Was, wenn die AfD in Thüringen an die Macht käme? +++ Erzgebirge Aue gewinnt Sachsenderby gegen Dynamo Dresden +++