MDR SACHSENSPIEGEL vom 22. Februar

30 min

+++ Grenzüberschreitender Bauernprotest in Reitzenhain +++ Galerie Europa: Trost und Zusammenhalt in der Diaspora +++ Martin Dulig mit Hilfstransport in der Ukraine +++

+++ Grenzüberschreitender Bauernprotest in Reitzenhain +++ Galerie Europa: Trost und Zusammenhalt in der Diaspora +++ Martin Dulig mit Hilfstransport in der Ukraine +++