2 min

In Dresden ermittelt die Polizei wegen angeblicher Töne aus der Tagesschau, die gefälscht sind. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, wurden die Töne in letzter Zeit bei Versammlungen in der Stadt abgespielt.

In Dresden ermittelt die Polizei wegen angeblicher Töne aus der Tagesschau, die gefälscht sind. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, wurden die Töne in letzter Zeit bei Versammlungen in der Stadt abgespielt.