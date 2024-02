2 min

In Sachen Digitalisierung hakt bei der Bahn noch gewaltig. Es fehlen Fachleute. Darum gibt die Bahn Geld für einen Lehrstuhl an der TU Dresden, um den Nachwuchs der Bahnsystemtechniker in Dresden auszubilden.



