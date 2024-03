31 min

+++ Bürgerdialog: Bundeskanzler Scholz in Dresden +++ Friedrich Merz in Chemnitz +++ Ukrainisches Haus in Dresden: Hilfe für Geflüchtete +++ 100 Jahre Rundfunk: Großes Jubiläumsfest im Leipziger Gewandhaus +++

+++ Bürgerdialog: Bundeskanzler Scholz in Dresden +++ Friedrich Merz in Chemnitz +++ Ukrainisches Haus in Dresden: Hilfe für Geflüchtete +++ 100 Jahre Rundfunk: Großes Jubiläumsfest im Leipziger Gewandhaus +++