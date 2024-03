2 min

+++ Festnahmen bei Fahndung nach RAF-Terroristen in Berlin +++ Neue Angriffswelle der israelischen Armee im Gazastreifen +++ Landesparteitag der AfD in Magdeburg +++ Zwei Tote bei Streit in Magdeburg +++

