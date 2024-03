MDR SACHSENSPIEGEL vom 25. März

30 min

+++ Kulturbahnhof in Bad Düben droht die Schließung +++ Schüler-Welt-Theatertag in Bautzen +++ Drohungen gegen Schulleiter in Dippoldiswalde +++ Prozess nach Munitionsskandal bei Dresdner Polizei +++

