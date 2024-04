20 min

+++ Wiederaufbau: Bundesregierung will Firmen in Ukraine unterstützen +++ Faire Löhne: IG Metall fordert gute Arbeitsbedingungen in Halbleiter-Branche +++ Kulturaustausch: Israelische Schüler im Deutschen Bundestag +++

