MDR aktuell 15:55 Uhr vom 13. April

+++ Mindestens sechs Tote bei Angriff in Einkaufszentrum in Sydney +++ Türkei: Ein Toter bei Seilbahnunglück in Antalya +++ Iran setzt Containerschiff fest – Eskalation mit Israel droht +++

