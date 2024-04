MDR aktuell 22:28 Uhr vom 13. April

2 min

+++ Sechs Tote bei Angriff in Einkaufszentrum in Sydney +++ Türkei: Ein Toter bei Seilbahnunglück in Antalya +++ Tausende Schweine sterben bei Großbrand +++

