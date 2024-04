2 min

+++ Iran greift Israel mit Drohen und Raketen an +++ Besorgte Reaktionen auf Irans Angriff auf Israel +++ Täter nach Messerangriff in Sydney identifiziert +++ Brand in Arnstädter Neutorturm +++

