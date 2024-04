2 min

+++ Israelische Armee will auf Großangriff des Iran reagieren +++ Bundeskanzler Scholz trifft Präsident Xi in Peking +++ Tausende Menschen demonstrieren in georgischer Hauptstadt Tiflis gegen umstrittenes Gesetz +++

