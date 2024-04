MDR aktuell um 13:58 Uhr vom 17. April

2 min

+++ Baerbock reist nach Israel +++ Behörden in Sachsen-Anhalt warnen vor Rauchwolke +++ Schwere Regenfälle in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Flughafen in Dubai überschwemmt +++

+++ Baerbock reist nach Israel +++ Behörden in Sachsen-Anhalt warnen vor Rauchwolke +++ Schwere Regenfälle in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Flughafen in Dubai überschwemmt +++