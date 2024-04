7 min

+++ USA beschließen Ukraine-Hilfen in Höhe von 61 Millionen Dollar +++ Mehrere Tote bei Militäreinsatz Israels in Flüchtlingslager +++ Polizei ermittelt nach Explosion in Mehrfamilienhaus in Mücheln +++

