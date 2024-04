MDR aktuell 21:45 Uhr vom 22. April

24 min

+++ Innenminister Maier zum erneuten Brand in Suhl +++ Oberbürgermeister Sven Schulze über Vorbereitungen in Chemnitz +++ Florian Wellbrock beim Heim-Meeting in Magdeburg vielversprechend +++

