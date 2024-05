MDR aktuell 16:10 Uhr vom 1. Mai

6 min

+++ Dutzende Kundgebungen zum tag der Arbeit in Mitteldeutschland +++ Proteste an US-Unis zum Nahost-Krieg eskaliert +++ Erneut Massenproteste in Georgien +++ Dampferparade in Dresden +++

