2 min

+++ Ukraine siedelt Menschen aus Region Charkiw um +++ Hochwasserlage im Nordosten Afghanistans spitzt sich zu +++ Brand in ehemaligem Sägewerk in Leutenberg +++ Polarlichter in Mitteldeutschland zu sehen +++

+++ Ukraine siedelt Menschen aus Region Charkiw um +++ Hochwasserlage im Nordosten Afghanistans spitzt sich zu +++ Brand in ehemaligem Sägewerk in Leutenberg +++ Polarlichter in Mitteldeutschland zu sehen +++