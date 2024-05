MDR aktuell 12:53 Uhr

1 min

+++ Schweiz gewinnt Eurovision Song Contest +++ Ausschreitungen und Festnahmen in Tel Aviv +++ Zehntausende demonstrieren in Tiflis +++ Großer Polizeieinsatz mit Festnahme in Greiz +++

