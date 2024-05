MDR aktuell 21:45 Uhr vom 16. Mai

25 min

+++ Aktuelle Stunde zu politisch motivierter Gewalt +++ Leistungsschau der Orthopädie in Leipzig +++ Hommage an den Palast der Republik +++ Spannender Aufstiegskampf in der Fußball-Oberliga +++

