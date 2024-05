129 min

Macht der VFC Plauen am drittletzten Spieltag den Aufstieg in die Regionalliga Nordost perfekt? Oder gestaltet der Bischofswerdaer FV das Rennen noch offen. Die Spiele der Topteams der Oberliga in Konferenz!

Macht der VFC Plauen am drittletzten Spieltag den Aufstieg in die Regionalliga Nordost perfekt? Oder gestaltet der Bischofswerdaer FV das Rennen noch offen. Die Spiele der Topteams der Oberliga in Konferenz!