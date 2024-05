MDR aktuell 19:30 Uhr vom 27. Mai

30 min

+++ Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Sachsen +++ Kommunalwahlen in Thüringen: Stichwahlen in einigen Regionen +++ Tausende Fans beim DFB-EM-Training in Jena +++

